Das ÖFB-Team empfängt am 6. Spieltag der WM-Qualifikation die schottische Nationalmannschaft. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach der 2:5-Pleite gegen Israel sind die Österreicher um David Alaba am 6. Spieltag der WM-Qualifikation gegen Schottland auf Wiedergutmachung aus. Fehltritte darf sich das ÖFB-Team als Tabellenvierter nicht mehr erlauben. Wir tickern das Spiel gegen Schottland für Euch.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Österreich vs. Schottland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die österreichische Nationalmannschaft wird es in der Gruppe F langsam eng. Erst vor wenigen Monaten feierte das Team von Trainer Franco Foda noch den größten Erfolg in Österreichs EM-Geschichte, als man zum ersten Mal das Achtelfiale erreichte, nun ist man in der WM-Qualifikation nach hohen Niederlagen gegen Dänemark (0:4) und zuletzt Israel (2:5) unter Zugzwang. Es geht gegen die Schotten, gegen die man am 1. Spieltag 2:2 spielte.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel am 6. Spieltag zwischen Österreich und Schottland.

Österreich vs. Schottland: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Wie üblich ist der ORF für die Übertragung der österreichischen Nationalmannschaft verantwortlich. ORF1 zeigt bereits ab 20.15 Uhr Livebilder aus der Hauptstadt. Durch die 90 Minuten begleitet Euch folgendes Personal:

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Roman Mählich

Moderation: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

In der ORF-TVthek seht Ihr die Partie zudem im kostenlosen Livestream.

Österreich vs. Schottland, WM-Qualifikation: Voraussichtliche Aufstellungen

Österreich: Bachmann - Mwene, Lienhart, Hinteregger, Ulmer - Alaba, Grillitsch, Laimer - Baumgartner, Gregoritsch, Arnautovic

Schottland: Gordon - Hendry, Hanley, Tierney - Patterson, McGregor, Gilmour, McGinn, Robertson - Dykes, Adams

WM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe F