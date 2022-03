Im Kampf um die letzten Tickets zur WM 2022 stehen sich unter anderem Wales und Österreich gegenüber. Wer zeigt / überträgt die Partie des ÖFB-Teams heute live im TV und Livestream? SPOX gibt in diesem Artikel die Antwort darauf.

Fährt die österreichische Nationalmannschaft mit zur Weltmeisterschaft nach Katar (21. November bis 18. Dezember)? Am heutigen Donnerstag, den 24. März kämpft das ÖFB-Team gegen die Auswahl von Wales um Gareth Bale, den Teamkollegen von David Alaba bei Real Madrid, in den Playoffs um die Teilnahme an dem Interkontinental-Turnier.

Die Partie beginnt um 20.45 Uhr, Schauplatz ist das Cardiff City Stadium. Österreich tritt somit auswärts an.

Wales gegen Österreich: Wie sieht es mit der Übertragung zu dem Aufeinandertreffen bei den WM-Playoffs aus? Im Folgenden gibt es die Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt WM-Playoffs Wales vs. Österreich heute live im TV und Livestream?

Es wird nicht nur eine Möglichkeit geben, das Kräftemessen zwischen Wales und Österreich live im TV und Livestream zu verfolgen. Das Spiel wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV ausgestrahlt.

© getty David Alaba und Co. möchten unbedingt zur WM fahren.

Wer zeigt / überträgt WM-Playoffs Wales vs. Österreich heute live im TV?

Einerseits nimmt sich der ORF der Übertragung von Wales gegen Österreich an. Genauer: Die Begegnung gibt es live bei ORF1 zu sehen. Sendungsstart ist um 20.15 Uhr.

Rainer Pariasek ist als Moderator im Einsatz, kommentieren wird Thomas König gemeinsam mit Helge Payer. Für die Analyse sind Herbert Prohaska und Roman Mählich zuständig.

Wer zeigt / überträgt WM-Playoffs Wales vs. Österreich heute im Livestream?

Der ORF lässt Euch das Duell zwischen Wales und Österreich dann auch via Livestream verfolgen. Das könnt Ihr in der ORF-TVthek tun.

Es ist darüber hinaus auch möglich, bei DAZN einzuschalten. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält die Rechte an der Übertragung der Qualifikation zur WM 2022, dementsprechend werden dort auch die heutigen Partien gesendet. Stefan Galler kommentiert.

Bei DAZN handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Neukunden und wiederkehrende Kunden zahlen für ein Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro gezahlt werden. Jetzt anmelden!

In Sachen Fußball bietet der Streamingdienst live unter anderem auch die Champions League, die deutsche Bundesliga sowie unter anderem die internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 an.

Wer zeigt / überträgt WM-Playoffs Wales vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt WM-Playoffs Wales vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht