Sturm Graz schickt Leihspieler Dominik Oroz wieder heim

Die Leihe von Defensivspieler Dominik Oroz zum SK Sturm Graz endet vorzeitig, er kehrt zurück in die Niederlande zu Vitesse Arnheim. Das vermelden die Grazer am Freitag.

Nächster Abgang beim SK Sturm! Nach Vesel Demaku, der leihweise zu Austria Klagenfurt wechselt, brechen die Grazer die Leihe von Abwehrspieler Dominik Oroz ab. Der Wiener konnte sich in Graz nicht durchsetzen.

Der 22-jährige Innenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer aus den Niederlanden nach Graz, absolvierte zwei Spiele in der UEFA Europa League, zwei Partien in der Bundesliga sowie einen Auftritt im ÖFB Cup für das Team von Christian Ilzer. Nun kehrt Oroz zu seinem Stammverein Vitesse Arnheim zurück.

"Ich möchte mich bei Dominik für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und immer die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Ich wünsche Dominik alles Gute für seinen weiteren Karriereweg und viel Erfolg bei Vitesse Arnheim", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Nach dem unglücklichen Aus im Europacup dürften die Abschiede von Demaku und Oroz wohl Maßnahmen sein, um den großen Kader leicht zu reduzieren.