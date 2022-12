Konkurrenz für Sampdoria: Sevilla steigt in Poker um Aleksandar Dragovic ein

Der im Nationalteam ausgebootete Aleksandar Dragovic ist begehrt. Auch Traditionsklub FC Sevilla soll sich um den Österreicher bemühen.

In den vergangenen Wochen und Monaten machten Spekulationen die Runde, Austria Wien könnte an einer Rückholaktion von Aleksandar Dragovic basteln, der in Favoriten das Fußballspielen lernte, und nun bei Roter Stern Belgrad kickt.

Ein Traum, der sich am Verteilerkreis in Luft auflösen wird. Denn der 31-Jährige zeigt bei Roter Stern gute Leistungen. Zuletzt soll sich sein Ex-Trainer Dejan Stankovic, der Dragovic in Belgrad betreute, um den ÖFB-Legionär bemüht haben.

Die Inter-Legende coacht nun Sampdoria Genua, mit dem Traditionsverein liegt er auf dem 19. Tabellenrang der Serie A. Mit Dragovic' Erfahrung sollte doch noch der Klassenerhalt gelingen.

Aber auch die Sampdoria könnte nun im Rennen um Dragovic durch die Finger schauen. Wie Relevo berichtet, bemüht sich der FC Sevilla um den 100-fachen österreichischen Nationalspieler. Trainer Jorge Sampaoli soll einen erfahrenen Innenverteidiger suchen, "Drago" soll genau ins Anforderungsprofil passen.

Die Defensivexpertise des Wieners ist in Sevilla dringend benötigt, die Andalusier liegen in La Liga völlig überraschend nur auf dem 18. Tabellenplatz.