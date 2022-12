Jürgen Werner wird Sportvorstand der Wiener Austria: "Kein Feigling"

Der drastische Umbruch der Wiener Austria geht weiter. Nach dem Abschied von Trainer Manfred Schmid wird nun Jürgen Werner neuer Sportvorstand der Veilchen.

Den Abschied von Trainer Manfred Schmid soll Ex-LASK-Funktionär Jürgen Werner bereits selbst orchestriert haben, nun stellt sich der einstige Spielerberater selbst in den Vordergrund und wird Sportvorstand am Verteilerkreis. Das erklärte der 61-Jährige bei einem Medientermin am Donnerstag.

"Ich muss mich operativ einbringen, ich bin kein Feigling, der aus der zweiten Reihe schießt", erklärt Werner seinen Schritt. Manuel Ortlechner, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll Sportdirektor bleiben: "Es ist eine Mär, er sei eine Marionette von mir, er ist ein Teamplayer, mit dem ich sehr gerne über Fußball diskutiere."

Insgesamt habe die Wiener Austria laut Werner "so viel Expertise wie nur wenige Klubs in Österreich" im Verein. Sollte er nicht erfolgreich sein, müsse er "persönliche Konsequenzen ziehen".

Zudem äußerte sich Werner auch zur hart kritisierten Trennung von Trainer und Publikumsliebling Schmid. "Die Reaktionen haben betroffen gemacht. Mein Rechtsanwalt hat alles gelesen und gemeint, ich müsste der Leibhaftige sein", so Werner. "Wir werden keine Schmutzwäsche waschen, haben den Schritt gemacht, weil wir glauben, dass es der richtige ist."