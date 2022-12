Austria Wien und Trainer Manfred Schmid gehen getrennte Wege

Austria Wien hat sich zu einer "sportlichen Neuorientierung entschlossen, die es möglich machen soll, wieder dauerhaft eine Top-Adresse im österreichischen Fußball zu sein", heißt es in einer Aussendung am Montag. Dieser Weg wird ohne Trainer Manfred Schmid beschritten.

Manfred Schmid ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Cheftrainer der Wiener Austria. Das vermeldet der Klub aus Favoriten am Montag.

"Die Führung der Austria hat sich entschlossen in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer, weil ich nicht mit voller Überzeugung dahinterstehe", erklärt Schmid seinen Abschied. "Da ich aber auch kein Trainer mit Ablaufdatum sein möchte, ist es für alle Seiten das Beste den Vertrag sofort aufzulösen."

In einem Pressestatement gehen die Veilchen weiter ins Detail. Man habe die Ergebnisse der Herbstsaison analysiert und dabei "Handlungsbedarf in einigen Bereichen" entdeckt. "In einem umfassenden und gemeinsamen Prozess haben die Verantwortlichen des FK Austria Wien eine Spielvision und ein Kulturleitbild entwickelt und integriert, die im Nachwuchs sowie allen Teams inklusive der Kampfmannschaft umgesetzt und gelebt werden", so die Austria. "Leider haben wir in mehreren Analysen Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen festgestellt."

Darum habe man sich gegen eine Vertragsverlängerung von Schmid entschieden und "einvernehmlich darauf geeinigt, zukünftig getrennte Wege zu gehen". Schmid wird mit heutigem Tag von seinen Pflichten als Trainer der Kampfmannschaft entbunden, die Trainersuche läuft bereits. "Wir möchten uns auch auf diesem Weg bei Manfred Schmid für sein Engagement herzlich bedanken und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg als Trainer alles erdenklich Gute", so Vorstand Gerhard Krisch.