AC-Milan-Trainer Stefano Pioli warnt vor Duell mit Red Bull Salzburg: "Wir müssen aufpassen"

Meistertrainer Stefano Pioli hat seinen Vertrag beim AC Mailand bis 2025 verlängert. Dies teilten die Rossoneri am Montag mit. Man werde gemeinsam "ein ehrgeiziges Projekt fortsetzen, das die Werte und die Geschichte des Vereins widerspiegelt", hieß es.

Stefano Pioli hatte Milan in der vergangenen Saison zum 19. Scudetto geführt und eine elfjährige Durststrecke beendet. In der laufenden Spielzeit belegt der Titelverteidiger nach zwölf Spieltagen den dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel beträgt sechs Punkte.

Am Mittwoch um 21:00 Uhr wartet auf Pioli in der Gruppe E der Champions League das entscheidende Duell mit Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg. Den Mailändern würde ein Unentschieden für den Aufstieg reichen, die Salzburger brauchen drei Punkte.

Die Rossoneri wollen aber auf Sieg spielen, wie Pioli ankündigt. "Es wäre ein riesiger Fehler, mit so einer Mentalität (auf ein Unentschieden zu spielen, Anm.) in die Partie zu gehen. Wir wissen, dass ein gefährlicher Gegner mit Qualität auf uns wartet. Wir müssen wie der AC Milan auftreten." Am Wochenende rotierte Pioli gegen Torino ordentlich und fing sich prompt eine 1:2-Niederlage ein. Gegen die Österreicher ist wieder mit einigen Umstellungen zu rechnen.

Red Bull Salzburg: Szenarien für Verbleib in Europa

Dass die Bullen überhaupt europäisch überwintern, ist nicht garantiert. Für einen Verbleib in der Königsklasse braucht es Mittwochnacht einen vollen Erfolg. Mit einem Remis ist Platz drei in der Gruppe fixiert, das bedeutet den Einzug ins Playoff um das Europa-League-Achtelfinale.

Verliert Salzburg und Dinamo Zagreb holt gleichzeitig einen Sieg gegen den FC Chelsea, ist das Europacup-Abenteuer vorbei. Sorgen, dass sich Chelsea im Parallelspiel gegen Dinamo hängen lasst, muss sich Salzburg nicht machen, wenn es nach Chelsea-Coach Graham Potter geht. "Salzburg braucht sich keine Sorgen zu machen. Wir spielen zu Hause, da wollen wir jedes Spiel gewinnen. Ich werde ein bisschen rotieren, aber wir werden sicher unser Bestes geben", so Potter.