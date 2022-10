Soll Red Bull Salzburgs Noah Okafor Leeds vor dem Abstieg retten?

Erneut wird Red-Bull-Salzburg-Stürmer Noah Okafor mit Leeds United in Verbindung gebracht. Bei dem englischen Traditionsverein steht Trainer Jesse Marsch gehörig unter Druck.

Noah Okafor kann bisher auf eine gute Saison für Red Bull Salzburg zurückblicken. In der Liga traf der Schweizer fünf Mal in elf Partien (ein Treffer alle 105 Minuten) und dreimal ließ es Okafor in der Königsklasse klingeln - gegen Milan, Chelsea und Dinamo Zagreb.

Treffer, die freilich Klubs im Ausland auf den Plan rufen. Wie Calciomercato berichtet, bemüht sich Leeds United um den 22-Jährigen. Dort werkt aktuell Ex-Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch, unter dem Okafor in 44 Partien 17 Scorerpunkte sammelte.

Marsch durfte sich bei Leeds den Kader nach seinen Vorstellungen zusammenstellen, holte mit Rasmus Kristensen, Tyler Adams und Brenden Aaronson drei Spieler aus dem Red-Bull-Imperium. In der Tabelle reicht es aktuell aber nur für Rang 18, zuletzt wurden vier Ligaspiele verloren, der letzte Sieg datiert aus dem August.

"Ich habe noch nie so viel in meiner Karriere verloren, es macht mich krank. Ich bin wirklich etwas sauer und müde, weil wir meistens besser als der Gegner zu spielen, aber immer zu verlieren. Ich bin kein Depp und ich weiß, dass der Support des Klubs ausbleiben wird, wenn wir weiter verlieren", sagte Marsch unter der Woche zur aktuellen Lage.

Ob er noch die Chance erhält, im Winter-Transferfenster mit einem möglichen Okafor-Transfer nachzulegen, bleibt abzuwarten.