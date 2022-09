Salzburg-Talent Zeteny Jano laut Guardian unter den größten Top-Talenten

Jährlich wählt der Guardian die 60 größten Nachwuchstalente im Weltfußball, diesmal aus dem Jahrgang 2005. Mit dabei: Red-Bull-Salzburg-Younster Zeteny Jano.

Auszeichnung für Lieferings Zeteny Jano: Die englische Tageszeitung Guardian wählte den Österreicher unter die 60 größten Nachwuchstalente weltweit aus dem Jahrgang 2005.

"Seine Übersicht und Technik stechen heraus, im Laufe der Saison war Jano eine Erscheinung bei Liefering. Speziell bei ruhenden Bällen zeigt sich Jano besonders gefährlich, sein Passspiel ist hervorragend. Vergleiche mit Dominik Szoboszlai sind nicht bei den Haaren herbeigezogen", analyisert der Guardian den 17-Jährigen.

Der offensive Mittelfeldspieler mit Wurzeln in Ungarn ist aktueller Nationalspieler der österreichischen U18. Der gebürtige Eisenstädter lief in der laufenden Saison neunmal für Liefering in der 2. Liga auf und sammelte dabei vier Torvorlagen.

In der jährlichen Guardian-Liste findet sich sonst kein Österreicher, zu den prominenteren Namen zählen unter anderem Mathys Tel, Paul Wanner (beide FC Bayern) und Arda Guler (Fenerbahce).