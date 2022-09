"Ein echter Schwoazer": Jakob Jantscher verlängert beim SK Sturm

Der Spieler der Saison im vergangenen Bundesliga-Jahr, Jakob Jantscher, verlängert seinen Vertrag beim SK Sturm Graz bis 2024.

Der Offensivspieler gilt als absolute Identifikationsfigur des SK Sturm und hat über 180 Bundesliga-Spiele, 56 Tore und 69 Vorlagen für die Grazer in den Beinen, was ihn für den Legendenklub qualifiziert. Für den 33-Jährigen geht die Reise in schwarz-weiß, die er schon in der Jugend "seines" Klubs begann, somit weiter.

"Jakob Jantscher ist ein echter Schwoazer, eine Identifikationsfigur im Klub und für unsere Fans. Er hat gerade mit seiner letzten Saison gezeigt, wie hungrig er immer noch ist und wieviel er dieser Mannschaft geben kann. Ich bin mir sicher, dass Jantschi weiterhin Spitzenleistungen bringen und als Führungsspieler ein Vorbild für unserer Jungen sein wird. Gerade in der aktuellen Phase, wo er aus einer Verletzung retour kommt, wollen wir Jakob mit dieser Vertragsverlängerung als Verein auch unser vollstes Vertrauen zeigen", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung.

Auch Jantscher äußert sich zum neuen Arbeitspapier: "Es ist kein Geheimnis, dass mein Herz in schwarz und weiß schlägt. Ich bin dem SK Sturm seit der Jugend verbunden und freue mich, meinen Weg hier weitergehen zu können. Das Erreichte der letzten Jahre spricht für sich und ich möchte weiter meinen Teil dazu beitragen, den größtmöglichen Erfolg auf nationaler wie internationaler Bühne mit dem SK Sturm zu erreichen."