Offiziell! Sturm Graz verpflichtet niederländischen Mittelstürmer Emanuel Emegha

Der SK Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Emanuel Emegha bekannt. Der niederländische Stürmer kommt von Royal Antwerpen aus der belgischen Jupiler Pro League nach Graz.

Der 19-Jährige weist das Gardemaß von 1,95m auf und absolvierte bereits sieben U-19-Länderspiele (fünf Tore) für die Niederlande.

Erst im Jänner 2022 wechselte Emegha für 1,5 Millionen Euro von Sparta Rotterdam nach Antwerpen. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen und absolvierte lediglich 22 Minuten. Für Sparta traf Emegha in der Eredivisie zweimal. In Graz unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Wir hatten Emanuel bereits seit einiger Zeit auf unserem Radar und haben ihn intensiv beobachtet. Er ist jung, dynamisch, schnell, talentiert und erfüllt so perfekt unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass Emanuel sich für den SK Sturm entschieden hat und langfristig in Graz unterschreibt", sagt Sportchef Andreas Schicker in einer Aussendung.

Emegha: "Graz ist die perfekte Möglichkeit"

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich sagt: "Mit dieser Verpflichtung tätigen wir wiederum eine Investition in die Zukunft. Wir gehen unseren Weg, auf junge Spieler mit enormen Potenzial zu setzen, weiter. Mit Emanuel haben wir eine weitere spannende Aktie für die kommenden Jahre in unseren Reihen."

Emegha will sich nun in Graz beweisen: "Ich freue mich sehr, künftig für den SK Sturm auflaufen zu dürfen. Ich sehe in Graz die perfekten Möglichkeiten, mich als Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Gespräche mit Sturm Graz haben mich absolut überzeugt, ich freue mich auf die Saison inklusive der bevorstehenden Highlights im Europacup!"