Newcastle United beobachtet SK-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund

Am Dienstag traf SK-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund gegen Dynamo Kiew in der Champions-League-Qualifikation, am Mittwoch wird der Däne mit Premier-League-Klub Newcastle United in Verbindung gebracht.

Rasmus Höjlund von Sturm Graz sorgt weiter für internationale Schlagzeilen. Obwohl sich die Grazer am Dienstag aus der Champions-League-Qualifikation verabschiedeten und nun in der Europa-League-Gruppenphase antreten, zeigte der 19-Jährige eine starke Partie und traf zum 1:0.

Das sahen zahlreiche Scouts auf der Tribüne. Und wohl auch Angestellte von Newcastle United. Laut The Athletic beobachten die Magpies den Sturm-Angreifer, der in der laufenden Saison fünf Treffer in sechs Partien erzielte.

Das Gerücht passt auch ins Bild. Newcastle sucht schon über den ganzen Sommer einen jungen, entwicklungsfähigen, physisch starken Stürmer. Dabei fing man sich Körbe von Hugo Ekitike, Alexander Isak und Benjamin Sesko ein.