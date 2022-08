Emanuel Aiwu wechselt von Rapid zu US Cremonese: "Tut ein Stück weit weh"

Jetzt ist es offiziell: Emanuel Aiwu verlässt den SK Rapid und wechselt zu Serie-A-Klub US Cremonese. Die Hütteldorfer kassieren für den Abwehrspieler kolportierte 3,5 Millionen Euro.

Serie-A-Aufsteiger US Cremonese gibt die Verpflichtung von Rapid-Abwehrspieler Emanuel Aiwu bekannt. Aiwu wechselte im Sommer 2021 für 600.000 Euro von der Admira nach Hütteldorf. Insgesamt absolvierte der ÖFB-U21-Teamspieler 38 Partien für Rapid.

Wie der Kurier berichtet, darf sich der SK Rapid über 3,5 Millionen Euro freuen. Schafft Cremonese den Klassenerhalt, fließen weitere 500.000 Euro nach Hütteldorf. Zudem hat der SCR eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt.

"Emanuel Aiwu hat in der letzten Saison einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und die hohen Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben, absolut erfüllt. Der Abgang eines guten Spielers tut immer ein Stück weit weh, aber wir dürfen auch stolz sein, dass nach Mert Müldür und Maximilian Ullmann bereits der dritte Rapidler innerhalb recht kurzer Zeit den Sprung in die Serie A geschafft hat", sagt Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic zum Deal.

Aiwu selbst sagt: "Ich bin dankbar, dass es geklappt hat und freue mich natürlich über den Wechsel, schließlich geht es in eine absolute Top-Liga! Die Kommunikation mit Rapid war immer sehr offen, die Gespräche ehrlich und konstruktiv. Ich bin für alles dankbar, was ich bei und mit Rapid erleben durfte. Ich bin super aufgenommen worden, der Rückhalt und die Unterstützung der Fans war eine fantastische Erfahrung. Es war ein sehr intensives und lehrreiches Jahr mit vielen sehr schönen Emotionen. Die Möglichkeit, mich jetzt mit Cremonese in der Serie A zu präsentieren ist eine super Sache und tolle Chance. Das Niveau der Liga ist bekanntlich top, wir werden Woche für Woche voll gefordert sein, ich möchte mich unbedingt beweisen und freue mich auf diese neue Challenge."