SK Rapid Wien: Millionenregen aus Italien für Emanuel Aiwu?

Der SK Rapid soll vor einem lukrativen Verkauf stehen. Laut Medienberichten könnte es Abwehrspieler Emanuel Aiwu in die Serie A ziehen.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, hat der SK Rapid ein "Mega-Angebot" von Serie-A-Aufsteiger US Cremonese für Emanuel Aiwu erhalten. Demnach soll sich der Berater des 21-Jährigen am Samstag für Vertragsverhandlungen in der Lombardei befunden haben.

Für Cremonese soll Aiwu ein Rekordtransfer werden - der bisher teuerste Einkauf der Italiener war Charles Pickel um 3,8 Millionen Euro. Diese Summe dürfte der Defensivspieler aus Österreich knacken.

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt (der eingewechselte Guido Burgstaller traf via Elfmeter) stand Aiwu am Sonntag nicht im Kader.

"'Manu' war ein bisschen krank vor dem Donnerstagsspiel. Man hat gesehen, dass die Kräfte schnell verschwanden, deswegen ist er heute nicht dabei", erklärte Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer bei Sky. Aber: "Es ist kein Geheimnis, dass er mit einem Verein weit fortgeschritten ist. Aber Genaueres weiß ich auch nicht.“

Aiwu wechselte im Sommer 2021 für 750.000 Euro von der Admira nach Hütteldorf. Insgesamt absolvierte der ÖFB-U21-Teamspieler 38 Partien für Rapid.