Rapid kann gegen Lechia nicht vorlegen: "Haben unser Ziel nicht erreicht“

Rapid kommt zuhause im Hinspiel der 2. Runde zur Conference League gegen Lechia Gdansk nicht über ein 0:0 hinaus. Trainer Ferdinand Feldhofer zeigte sich nach Schlusspfiff enttäuscht.

Bei beißenden Temperaturen präsentierte sich Rapid nach einem müden ersten Durchgang in der zweiten Hälfte verbessert. Jedoch war die Chancenverwertung mangelhaft. Insbesondere Guido Burgstaller (69.) und Rene Kriwak (77.) vergaben zumindest einen knappen Sieg.

"Wir wollten mit einem Vorsprung nach Polen fahren. Das ist uns nicht geglückt. Es hat sich aber nichts verändert, wir nehmen das gerne an", konstatierte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer nach Schlusspfiff.

In der ersten Halbzeit sah Feldhofer "fehlende Ballsicherheit" und das "Passspiel hat nicht gepasst" - in den zweiten 45 Minuten "haben wir ein wirklich tolles Spiel gemacht, haben eine Vielzahl an Chancen vorgefunden“.

Für Rapid geht es jetzt am Sonntag zuhause gegen die SV Ried weiter, bevor am Donnerstag (28. Juli, 19:45) das Rückspiel in Gdansk steigt. „Wir werden es im Rückspiel richten und dann eine Runde aufsteigen", ist sich Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann sicher. „Fußball ist kein Wunschkonzert, zum Glück gibt es zwei Spiele.“