LASK will Robert Zulj zurück nach Österreich holen

Der LASK könnte einen alten Bekannten des österreichischen Fußballs zurück in die Liga holen: Die Oberösterreicher angeln nach Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Robert Zulj.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, bastelt der LASK an einer Verpflichtung von Kreativspieler Robert Zulj. Der 30-Jährige kickt in den Arabischen Emiraten bei SCAl-Ittihad Kalba und soll trotz Vertrag bis 2023 Heimweh haben. „Er will zurück - und LASK will ihn“, wird ein Insider zitiert.

Zulj machte sich in Österreich bei der SV Ried einen Namen, bis er im Jänner 2014 zu Red Bull Salzburg wechselte. Nur sechs Monate später zog Zulj nach Deutschland weiter, kickte für Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, Union Berlin und den VfL Bochum.

In der 2. Bundesliga erzielte Zulj 39 Tore in 155 Partien, zudem bereitete er 37 Treffer vor.