Kehrt Julian Baumgartlinger nach Österreich zurück? "Hätte viel zu geben"

Seit Sommer ist Julian Baumgartlinger vereinslos. Auf der Suche nach einem neuen Klub kann sich der 84-fache österreichische Nationalspieler auch eine Rückkehr in die Heimat vorstellen.

Vor elf Jahren verließ Julian Baumgartlinger die Wiener Austria Richtung Deutschland und absolvierte für Mainz 05 und Bayer Leverkusen 238 Bundesliga-Partien. Im Sommer endete der Vertrag des 34-Jährigen bei Bayer Leverkusen. Nun sucht der Salzburger eine neue Aufgabe.

"Ich bin froh, wenn es eine Mannschaft ist, in die ich etwas einbringen kann - auf und außerhalb des Platzes - und einfach das, was ich in den letzten Jahren so gern gemacht habe, wieder machen darf. Ob das in der 1. oder 2. Bundesliga ist, in Österreich oder woanders, das kommt ganz auf die Aufgabe an", kommentiert Baumgartlinger im kicker die Klubsuche. "Wer richtig Bock auf mich hat, dem hätte ich viel zu geben.“

Gerüchte gab es zuletzt um ein Engagement bei Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Fix ist aber offenbar nichts. Das gilt auch für eine Rückkehr nach Österreich: "Ausgeschlossen ist nichts. Aktuell liegt mein Fokus aber auf Deutschland. Doch wer weiß, was die nächsten Tage und Wochen noch bringen."

Insgesamt will Baumgartlinger noch "ein, zwei Jahre spielen", wie er verrät. Ein Karriereende ist aber kein Thema: "Diese 'Pläne' kamen nie von mir."