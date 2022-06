WSG Tirol verpflichtet Mittelstürmer Patricio Rinaldi

Die WSG Tirol verpflichtet mit dem Argentinier Lautaro Patricio Rinaldi den ersten neuen Stürmer für die kommende Saison. Der 28-Jährige stand zuletzt bei Club Atlético Aldosivi unter Vertrag.

Lautaro Patricio Rinaldi stand in der Vergangenheit bereits bei Panathinaikos Athen und Brescia Calcio unter Vertrag stand, spielte zuletzt in der ersten argentinischen Liga (Liga Profesional) für Atlético Aldosivi.

Im Laufe seiner Karriere brachte es der Stürmer, der bereits von FC-Tirol-Kicker Pipo Gorosito trainiert wurde, auf 41 Einsätze in Argentiniens höchster Spielklasse (9 Tore / 2 Assists), zehn Spiele in der zweiten argentinischen Liga (1 Tor), acht Einsätze in der griechischen Super League 1 und sechs Partien in Italiens Serie B.

"Wir haben Lautaro in den letzten Wochen genau unter die Lupe genommen und sehr viele Informationen gesammelt. Ich hab' selbst auch mehrmals persönlich mit ihm Kontakt gehabt und von Beginn an gespürt, dass er mit seiner Einstellung gut zu uns passen würde. Lautaro ist hoch motiviert, hier in Tirol und in der Bundesliga seine Qualitäten unter Beweis zu stellen", sagt WSG-Sportdirektor Stefan Köck.