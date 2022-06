"Waren uns komplett einig": Wie Ralf Rangnick beinahe Kylian Mbappe verpflichtete

Am Freitag um 20.45 Uhr trifft ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf seinen beinahe größten Coup: Weltstar und Frankreich-Stürmer Kylian Mbappe. Der Deutsche erinnert sich an den gescheiterten Deal.

Manuel Neuer, Sadio Mane, Timo Werner, Erling Haaland - die Liste der Entdeckungen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist lange. Beinahe gesellte sich auch Kylian Mbappe dazu - doch der Wechsel des Franzosen zu RB Leipzig scheiterte.

"Ich habe mich zwei Mal mit dem Spieler und seinen Eltern getroffen. Leider konnte ich damals noch nicht absehen, dass ich vier Monate später selbst noch einmal Cheftrainer bei RB werde, sonst wäre Kylian damals nach Leipzig gewechselt. Wir waren uns eigentlich mit seinen Eltern komplett einig", erinnert sich Rangnick bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Nations-League-Duells mit Frankreich.

Die unklare Trainer-Situation machte den Deal unmöglich. Schließlich wurde Rangnick im Sommer 2015 tatsächlich RB-Coach - das war bei den Verhandlungen mit Mbappe jedoch noch nicht abzusehen. Garantien, dass er das Monaco-Talent selbst trainieren wird, konnte er Mbappe-Senior nicht geben.

"Seine Entwicklung hat bestätigt, was wir damals schon im Alter von 16 oder 17 in ihm gesehen haben“, so Rangnick. Mbappe sei ein "fantastischer Spieler". "Er ist wahrscheinlich das Maß aller Dinge für die Zukunft, wenn der Junge halbwegs auf dem Boden bleibt und sich nicht verwechselt. Er bringt alles mit, was man von einem Stürmer braucht."

Diese Elf voller Topstars zauberte Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick aus dem Hut © getty 1/23 Egal ob Torhüter, Verteidiger oder Stürmer: Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat in seiner Karriere als Trainer und Sportdirektor auf jeder Position absolute Weltstars geformt. SPOX zeigt euch die größten Namen, die Rangnick hervorbrachte. © getty 2/23 TOR - MANUEL NEUER: Der Gelsenkirchener durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Schalke 04, bis ihm schließlich zur Saison 2005/06 vom damaligen S04-Trainer Rangnick mit einem Profivertrag das Vertrauen gegeben wurde. © getty 3/23 Rangnick selbst verließ Schalke im Dezember 2005, doch Neuer entwickelte sich kontinuierlich und wurde in der Folgesaison Nummer zwei hinter Frank Rost. Nach dessen Weggang etablierte er sich als Stammtorhüter ... the rest is history. © getty 4/23 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Als Rangnick mitbekam, dass man 2013 Kimmich in Stuttgart den sofortigen Sprung nach oben nicht zutraute, schlug er sofort zu. Nach ein paar Wochen Anlaufzeit setzte sich Kimmich .... © getty 5/23 ... bei Leipzigs Profis durch, hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga und empfahl sich für höhere Aufgaben. Überraschend holte Guardiola Kimmich 2015 für 8,5 Mio. Euro zu Bayern, heute gehört er zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. © getty 6/23 DAYOT UPAMECANO: Obwohl viele europäische Topklubs schon damals um den Innenverteidiger buhlten, entschied sich Upamecano Anfang 2017 für einen Wechsel aus Salzburg nach Leipzig. © getty 7/23 Bei RB sah der damals 18-Jährige die beste Perspektive, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Und genau das tat Upamecano zweifelsohne. Nach einigen Wochen Anlaufzeit wurde er Stammspieler, unverzichtbar und für Bayern München sehr teuer. © getty 8/23 IBRAHIMA KONATE: 2017 mit nur 18 Jahren ablösefrei aus der zweiten französischen Liga gekommen, war die erste Saison in Leipzig ein Lehrjahr für Konate. 2018/19 erarbeitete er sich dann einen Stammplatz. © getty 9/23 Avancierte zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Das blieb auch Liverpool nicht verborgen, der Konate schließlich für 40 Millionen Euro in die Premier League holte. © getty 10/23 MITTELFELD - EMIL FORSBERG: Forsberg galt mit damals 23 Jahren als großes Talent, weshalb sich viele Experten über seinen Wechsel 2015 in die 2. Liga nach Deutschland wunderten. © getty 11/23 Bekanntlich hat der Transfer aber doch ziemlich viel Sinn gemacht. Forsberg ist seit Jahren einer der wichtigsten Spieler bei RB, machte die Entwicklung vom ambitionierten Zweitligisten zum Champions-League-Stammgast mit. © getty 12/23 NABY KEITA: Den Mittelfeldspieler aus Guinea hatte Rangnick 2014 schon vom damaligen französischen Zweitligisten Istres nach Salzburg geholt. Zwei Jahre später ging es für Keita nach Leipzig bis 2018 erneut Liverpool dann 60 Millionen Euro für ihn bot. © getty 13/23 EMILE SMITH-ROWE: Er ist derzeit eines der aufregendsten Talente der Premier League und Rangnick hatte auch bei seiner Entwicklung die Hände im Spiel. Smith-Rowe stammt zwar aus der Arsenal-Akademie, bekam bei RBL jedoch seine ersten Ligaminuten. © imago images 14/23 Rangnick holte den jungen Engländer 2018/19 für die Rückrunde nach Sachsen, dennoch reichte es nur für insgesamt drei Einsätze. Anschließend ging er wieder zurück nach London. © getty 15/23 SADIO MANE: Einer der stärksten Stürmer der letzten Jahre - wurde 2019 sogar Champions-League-Sieger. Rangnick holte ihn damals aus der zweiten französischen Liga nach Salzburg und ließ ihn dort einsetzen. Mane ging anschließend nicht nach Leipzig, ... © getty 16/23 ... sondern ging direkt für 15 Millionen Euro in die Premier-League, wo er sich sich 2014 bis 2016 bei Southampton zu einem Topstürmer entwickeln sollte. Heute bei Liverpool. Und bald in München? © getty 17/23 ANGRIFF - TIMO WERNER: Mit Werner konnte Rangnick 2016 DAS deutsche Sturmtalent nach Leipzig holen. Bei RB traf er in vier Jahren jeweils zweistellig, in der Saison 2019/20 dann sogar 28-mal. © getty 18/23 Werner wurde in Leipzig Nationalspieler und hatte großen Anteil daran, dass sich RB so schnell zu einem Stammgast in der Königsklasse entwickelte. Schließlich ging er nach London und gewann mit Chelsea im ersten Jahr direkt den Henkelpott. © getty 19/23 ERLING HAALAND: Der Dortmunder Wunderknabe kommt bekanntlich aus der Red-Bull-Talenteschmiede Salzburg. Geholt hat ihn damals natürlich Ralf Rangnick - und zwar 2019 für gerade einmal acht Millionen Euro aus Molde. © getty 20/23 Im Sommer wechselte die Tormaschine für 75 Millionen Euro zu Manchester City. Dort soll er Pep Guardiola endlich die Champions League nach Manchester holen. © getty 21/23 ROBERTO FIRMINO: Bei all seinen Erfolgen mit Liverpool vergisst man, dass der Brasilianer in der Bundesliga zu so einem starken Spieler wurde. Rangnick verpflichtete Firmino vom brasilianischen Topklub Figueirense und lotste ihn zu Hoffenheim. © getty 22/23 Rangnick ging anschließend zwar nach Schalke, doch ohne ihn wäre Firmino vielleicht nie in der Bundesliga gelandet. © getty 23/23 Und so würde das Team der Rangnick-Entdeckungen aussehen...

Rangnick über Frankreich: "Wir müssen perfekt spielen"

Am Freitagabend steht der ÖFB-Auswahl aber nicht nur Mbappe gegenüber. Auch Karim Benzema, Antoine Griezmann oder Christopher Nkunku sorgen für Gefahr. "Angriff ist gegen solche Gegner die beste Verteidigung", weiß der 63-Jährige.

"Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir perfekt spielen und dürfen uns keine Fehler erlauben. Bei allem Respekt vor Dänemark, aber Frankreich hat noch mehr individuelle Qualität. Da müssen wir als Mannschaft alles investieren - Laufbereitschaft, die Fehler für andere ausbügeln. Wenn wir das schaffen, haben wir die Chance, zu punkten oder vielleicht sogar zu gewinnen", so Rangnick.