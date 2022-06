Spielplan für den Grunddurchgang der Bundesliga steht

Die Österreichische Fußball-Bundesliga veröffentlicht den Spielplan für den Grunddurchgang der Bundesliga 2022/23. Die neue Saison startet gleich mit einem Schlagerspiel.

Gestartet wird in die Saison 2022/23 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und dem FK Austria Wien, das am Freitag, den 22. Juli um 20:30 Uhr ausgetragen. Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie in den Vorjahren ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl in der Winterpause ausgewählt.

Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer einheitlich um 17:00 Uhr und ab der 7. Runde am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14:30 bzw. 17:00 Uhr angekickt.

Die 1. Runde der neuen Bundesliga-Saison RZ Pellets WAC SK Puntigamer Sturm Graz -:- LASK SK Austria Klagenfurt -:- SC Austria Lustenau WSG Tirol -:- TSV Egger Glas Hartberg CASHPOINT SCR Altach -:- SK Rapid Wien SV Guntamatic Ried -:- FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien -:-

>Hier findet ihr den gesamten Spielplan im Überblick