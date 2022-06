SK Rapid vermeldet Vertragsverlängerung mit Christopher Dibon

Klarheit herrscht nun auch über die Zukunft von Christopher Dibon: Der 31-jährige Wiener verlängert trotz Seitenbandriss im Knie, welchen er sich im Heimspiel gegen den SK Sturm im April zugezogen hatte, um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023. Somit startet Dibon in seine 10. Saison beim SK Rapid.

Im Sommer 2013 wechselte Christopher Dibon zum SK Rapid. Seither brachte er es für die Grün-Weißen auf insgesamt 174 Bewerbsspiele, in denen er neun Treffer erzielen konnte.

Trotz mehrerer schweren Verletzungen kämpfte sich Dibon immer wieder zurück. So auch nach seinem letzten schweren Rückschlag, dem Kreuzbandriss im Jahr 2020, welcher zu einer 389-tägigen Zwangspause führte. In der abgelaufenen Spielzeit folgte das Comeback, ehe nach nur einem Pflichtspieleinsatz für die Profis wieder eine Knieverletzung operativ behandelt werden musste.

Knapp sieben Monate dauerte es an, bis Dibon seine Mannschaftskollegen wieder als Kapitän aufs Spielfeld führen konnte. Das Verletzungspech wich aber auch dieses Mal nicht von seiner Seite: Am 24. April im Heimspiel gegen den SK Sturm war es eine erneute Knieverletzung, dieses Mal aber nicht am bereits lädierten linken, sondern rechten Knie, die ein vorzeitiges Saisonende bedeutete.

Dibon: "Will das große Vertrauen zurückzahlen"

Nach einigen Wochen Überlegungszeit entschied sich der Führungsspieler, seine Karriere mindestens um ein Jahr fortzusetzen. "Für mich ist diese Vertragsverlängerung etwas ganz Besonderes, zumal es auch hervorhebt, welch großes Vertrauen mir von Vereinsseite entgegengebracht wird. Das weiß ich nicht nur zu schätzen, sondern möchte ich auch noch mit sportlichen Leistungen zurückzahlen. Daher will und kann ich meine Karriere jetzt noch nicht beenden. In den letzten Monaten habe ich immer betont, dass ich mich keiner weiteren Operation mehr unterziehen werde. Somit war es vielleicht auch Glück im Unglück, dass bei meinem Seitenbandriss im April eine konservative Behandlung ausreicht. Meine Motivation, mich ein weiteres Mal zurückzukämpfen ist nicht weniger geworden, im Gegenteil, sie ist vielleicht sogar noch größer. Rapid ist mein Verein, mit dem ich mich einfach zu 100% identifiziere", sagt Dibon in einer Aussendung.

Auch Geschäftsführer Zoran Barisic äußert sich zum neuen Vertrag für Dibon: "Ich kenne Dibi nun mittlerweile schon über 10 Jahre, habe mich im Sommer 2013 sehr für seinen Transfer zu Rapid eingesetzt. Schon zu dieser Zeit war ich sowohl von seinen sportlichen als auch seinen menschlichen Fähigkeiten mehr als nur überzeugt. Dies hat er über all die Jahre auch bestätigt. Dibi hat sich in seiner Zeit beim SK Rapid einen enorm hohen Stellenwert erarbeitet, auf dem Platz mit seinen Leistungen erkämpft und verkörpert den SK Rapid wie kaum ein anderer. Er ist in allen Facetten unglaublich wichtig für die Mannschaft, ein Führungsspieler nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er trotz seiner Verletzungshistorie noch nicht genug hat, den harten intensiven Reha-Prozess ein weiteres Mal durchmacht, um ehestmöglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Wir freuen uns alle darauf, wenn er die Mannschaft wieder aufs Feld führen wird."