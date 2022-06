SK Rapid hat Ried-Schlüsselspieler Ante Bajic auf der Liste

Der SK Rapid wildert erneut bei Bundesliga-Konkurrent SV Ried: Nun haben die Hütteldorfer Außenbahnspieler Ante Bajic auf der Transferliste.

Mit Marco Grüll landete der SK Rapid bereits einen Glücksgriff in Ried, wie der Kurier berichtet, soll nun Ante Bajic folgen.

Zwar steht der 26-Jährige noch bis Sommer 2024 in Ried unter Vertrag, jedoch soll der rechte Mittelfeldspieler eine moderate Ausstiegsklausel besitzen.

Bajic, der über Burghausen und Gurten in Ried landete, zählt zu den Schlüsselakteuren der Oberösterreicher. In der abgelaufenen Saison erzielte Bajic neun Tore in 25 Bundesliga-Partien.

Mit Michael Sollbauer, Roman Kerschbaum, Patrick Greil, Nicolas Kühn und Aleksa Pejić präsentierte der SK Rapid bereits fünf Neuzugänge.