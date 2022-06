SCR Altach testet ehemaliges Real-Madrid-Talent

Der Trainingsstart für die kommende Spielzeit erfolgt in Altach am Dienstag, allerdings ohne neuen Trainer. Nach dem Abgang von Ludovic Magnin ist Sportdirektor Werner Grabherr weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger - zuletzt sagten Martin Stocklasa und Markus Schopp den Vorarlbergern ab. Nun muss Grabherr die Einheiten selbst leiten.

Mit an Bord sind zwei Testspieler, denen der SCR Altach in den anstehenden Tagen genauer auf die Beine schauen wird. Einer davon ist der 24-jährige Niederländer Mink Peeters, welcher bereits bei Real Madrid kickte und als Hoffnungsträger galt. 2014 wechselte Peeters von der Ajax-Jugend zu den Königlichen, arbeitete sich dort bis zur zweiten Mannschaft hoch. Nach mehreren Leihen ging es schließlich 2019 zum serbischen Klub FK Cukaricki, ehe eine Rückkehr in die Heimat (FC Volendam) bevorstand. Seit Juli 2021 ist Peeters ohne Verein.

Zudem befindet sich auch der 19-jährige Israeli Shahaf Sapir im Probetraining der Altacher. Dieser kommt von Maccabi Haifa, absolvierte in der vergangenen Saison immerhin zwei Youth-League-Einsätze.