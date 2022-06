Red Bull Salzburg will Torhüter Nico Mantl offenbar doch halten

Lange stand ein Abgang von Salzburg-Torhüter Nico Mantl als unvermeidlich im Raum, nun könnte sich die Situation im Kasten der Mozartstädter aber geändert haben. Wie die Krone berichtet, soll Sportdirektor Christoph Freund ein Veto eingelegt haben - Mantl darf den Verein nicht verlassen.

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nico bei uns bleibt und den Konkurrenzkampf annehmen wird", ließ Freund beim Trainingsstart letzte Woche verkünden. Nun sei bereits fix, dass Mantl in diesem Sommer-Transferfenster keine Freigabe bekommen wird. Klubintern wird ihm großes Potenzial bescheinigt, zudem haben seine guten Leistungen im Endspurt der abgelaufenen Spielzeit die Salzburger umgestimmt.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der Kampf um die Nummer 1 im Salzburger Kasten dürfte damit eröffnet sein. Philipp Köhn, der in der Vorsaison als Stammkeeper auflief, wird mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Zuletzt kursierten auch Gerüchte, wonach Red Bull Salzburg an Besiktas-Goalie Ersin Destanoglu dran sei.