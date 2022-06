Rapid-Sportdirektor Barisic: "Jeder Neuzugang ist ein Wunschspieler"

Im bisherigen Sommer-Transferfenster war der SK Rapid besonders umtriebig. Dennoch schließt Sportdirektor Zoran Barisic weitere Neuzugänge nicht aus und zeigt sich zufrieden.

Guido Burgstaller, Nicolas Kühn, Ante Bajic, Patrick Greil, Roman Kerschbaum, Michael Sollbauer und Aleksa Pejic - sie alle werden in der kommenden Saison das Rapid-Trikot überstreifen.

Ganz am Ende dürfte Rapid mit den Transferaktivitäten aber noch nicht sein. So wird Rapid etwa mit HSV-Offensivspieler Aaron Opoku in Verbindung gebracht. Auch ein Rechtsverteidiger könnte andocken.

"Es wird schon so sein, dass wir das Ein- oder Andere noch machen werden. Das Transferfenster geht über einen langen Zeitraum, da müssen wir gerüstet sein, auch für mögliche Abgänge", weiß Sportdirektor Zoran Barisic im Gespräch mit RapidTV.

Barisic weiter: "Ich bin sehr zufrieden (mit den bisherigen Transfers). Jeder einzelne Spieler, den wir geholt haben, ist ein Wunschspieler."