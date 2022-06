Noch ein LASK-Spieler! Andreas Gruber wechselt zur Austria

Der 26-jährige Flügelspieler wechselt vom LASK zu Austria Wien und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Einkaufstour der Wiener Austria geht weiter. Nach Marko Raguz, Haris Tabakovic, Matan Baltaxa, Christian Früchtl, James Holland, Billy Koumetio und Reinhold Ranftl schließt sich auch LASK-Offensivspieler Andreas Gruber den Veilchen an.

Der bald 27-jährige Linksfuß war in der Bundesliga bereits für Sturm Graz, Mattersburg und zuletzt beim LASK auf Torjagd. Der Steirer ist auf beiden Flügeln zu Hause und brachte es bei den Stahlstädtern in den vergangenen beiden Spielzeiten trotz eines Kreuzbandrisses auf 24 Torbeteiligungen in 50 Einsätzen.

"Andi hat uns vom ersten Gespräch an das Gefühl vermittelt, dass er bei den kommenden Aufgaben unbedingt mithelfen will. Wir sind felsenfest von seinen Qualitäten als torgefährlicher Spieler mit guter Mentalität überzeugt", sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Auch Gruber freut sich über den Deal: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen bei der Austria waren sehr positiv, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich denke, der Spielstil liegt mir gut. Ich freue mich auf die junge Austria-Mannschaft, mir macht es Spaß, wenn ich jungen Spielern helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Ich zähle mit meinen 26 Jahren ja mittlerweile doch schon zu den Routinierten. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Wien, möchte mich an dieser Stelle aber auch beim LASK für die schönen zwei Jahre bedanken."