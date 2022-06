Nations League: Starke Dänen für ÖFB-Team eine Nummer zu groß

Dänemarks Nationalmannschaft bleibt dem ÖFB-Team in der Entwicklung einen Schritt voraus. Die Truppe von Coach Kasper Hjulmand besiegt Österreich am Montagabend in Kopenhagen verdient mit 2:0.

Nach einem Sieg gegen Kroatien und einem Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich endet der Nations-League-Run für Österreich mit einer zweiten Pleite gegen Dänemark. Nach dem 1:2 im Hinspiel vor sieben Tagen verliert die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick auch am Montagabend gegen Anders Christensen, Pierre-Emile Höjbjerg und Co.

Dabei hätte das ÖFB-Team bereits nach wenigen Sekunden in Führung gehen können - Marcel Sabitzer steckte den Ball an der Strafraumgrenze durch, Patrick Wimmer konnte die Kugel um Haaresbreite nicht kontrollieren. Dass Dänemark 20 Sekunden später selbst eine große Torchance vergab, zeichnete eine Skizze für die kommenden 45 Minuten.

Österreich konnte zwar gelegentlich Nadelstiche setzen, zeigte in der Defensive aber ganz große Schwächen. Im Gegenzug spielten die Dänen direkt und schnörkellos nach vorne und tauchten immer wieder vor dem Tor von Keeper Heinz Lindner auf.

Und zweimal sollte es auch klingeln: Zunächst spielte Atalantas Joakim Maehle den Ball ideal für Jonas Wind in den Rückraum, der zum 1:0 einschob (21.) und dann traf Andreas Skov Jensen von rechts kommend ins lange Eck (37.). Die verdiente 2:0-Pausenführung für Dänemark.

Im zweiten Durchgang stabilisierte sich die Defensive des ÖFB-Teams weitestgehend. Im Vorwärtsgang fehlte jedoch Inspiration und Präzision. Der Wille war spürbar, die Mittel fehlten.

Dänemark schaltete zwei Gänge zurück, die Minuten plätscherten von der Uhr, große Chancen waren bis zum Schlusspfiff Mangelware - und wenn, dann verzeichnete sie der frischer wirkende Gegner, wie etwa nach 86 Minuten, als Christian Eriksen den Ball an die Stange setzte.

Für Österreich geht es am 22. September mit einem Auswärtsspiel gegen Frankreich weiter, dann gastiert Kroatien im Ernst-Happel-Stadion.

Die Tabelle in Gruppe 1

# Verein +/- Pkt. 1 Dänemark 4 3 9 2 Kroatien 4 -1 7 3 Österreich 4 0 4 4 Frankreich 4 -2 2