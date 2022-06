Medien: Wechsel von Andreas Gruber zu FK Austria Wien steht bevor

Andreas Gruber von LASK wird in Bälde bei FK Austria Wien anheuern. Der 26-Jährige steht laut Sky kurz vor einem Wechsel nach Favoriten.

Der Außenstürmer wäre nach James Holland und Marko Raguz der dritte Linzer, der sich dem FAK anschließt. Und auch Leihspieler Reinhold Ranftl erlebte seine Blüte beim LASK.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Gruber, eigentlich noch bis 2023 an die Oberösterreicher gebunden, absolvierte dort seit seiner Ankunft im Jahr 2020 rund 50 Partien für die Linzer. In seiner Anfangszeit beeindruckte er mit 10 Treffern, musste aber aufgrund eines Kreuzbandrisses im Februar 2021 lange pausieren und stieg erst wieder in der vergangenen Saison im Herbst ein, wo er kurz darauf mit einer Schulterluxation abermals unglücklich ausfiel. In insgesamt 21 Einsätzen erzielte der Ex-Sturm- und Mattersburg-Kicker zwei Tore in der abgelaufenen Spielzeit.