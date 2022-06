LASK angelt offenbar nach ÖFB-Stürmer Adrian Grbic

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer soll der LASK auf ÖFB-Angreifer Adrian Grbic gestoßen sein. Der 25-Jährige war zuletzt an Vitesse Arnheim verliehen.

Hat der LASK mit Adrian Grbic seinen neuen Angreifer gefunden? Laut der Kronen Zeitung soll ein Wechsel möglicherweise sogar bald fixiert werden.

Der neunfache ÖFB-Stürmer (vier Tore) wechselte im Sommer 2020 nach einer starken Saison für neun Millionen Euro von Clermont Foot zum FC Lorient. Für Lorient traf er in 52 Partien fünfmal.

In der abgelaufenen Saison kickte der ehemalige Rapid-Jugendspieler leihweise für Vitesse Arnheim in der Eredivisie, in 22 Partien gelang jedoch nur ein Treffer.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Auf der Stürmer-Position gibt es in Linz auch Gerüchte um Abgänge, an Tobias Anselm soll der SK Sturm Interesse zeigen, Marko Raguz wird mit einem Transfer zur Wiener Austria in Verbindung gebracht.