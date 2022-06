Großes Interesse an Bundesliga-Torschützenkönig Giacomo Vrioni

Giacomo Vrionis Top-Saison für WSG Tirol hat Begehrlichkeiten geweckt: Klubs aus verschiedenen Ligen basteln an einer Verpflichtung des 23-jährigen Stürmers.

19 Tore in 28 Partien erzielte Leihstürmer Giacomo Vrioni in der abgelaufenen Saison für WSG Tirol. Die starke Quote des Albaners mit italienischen Wurzeln: Ein Treffer alle 111 Spielminuten. Das reichte für die Torschützenkrone der österreichischen Bundesliga - ex aquo mit BVB-Neuzugang Karim Adeyemi.

Wie Tuttomercato berichtet, weckten die starken Leistungen des albansichen Teamspielers Begehrlichkeiten: So sollen unter anderem RSC Anderlecht, Besiktas Istanbul und FC Getafe Interesse an Vrioni zeigen.

Und die Chancen auf einen Transfer stehen gut: Juventus Turin will den Stürmer zu Geld machen, um Neuzugänge finanzieren. Aufgerufen wird eine Summe in der Region vier Millonen Euro.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Für Juve werden Leihen nach Tirol zum Geschäftsmodell. In der Spielzeit 20/21 kickte bereits Nikolai Baden Frederiksen leihweise bei der WSG, erzielte 18 Tore in 31 Partien und wechselte anschließend für 1,8 Millionen Euro zu Vitesse Arnheim. In der Eredivisie netzte der Däne in der abgelaufenen Saison sieben Mal.