Gerüchte um Manchester United und Daniel Bachmann nehmen Fahrt auf

Seit Monaten wird ÖFB-Keeper Daniel Bachmann mit einem Engagement bei Manchester United in Verbindung gebracht. Jetzt nehmen die Gerüchte wieder Fahrt auf.

Watford-Tormann Daniel Bachmann ist ins Visier von Manchester United geraten - sogar ein Angebot soll bereits vorliegen. Wie das Lokalblatt Manchester Evening News berichtet, soll der 27-Jähriger neuer Ersatzkeeper bei den Red Devils werden. United-Keeper Dean Henderson steht vor einem Wechsel zu Aufsteiger Nottingham Forest.

Rund vier Millionen Euro soll Manchester United bereit sein, für Bachmann auf den Tisch zu legen. Bei Watford steht der ÖFB-Tormann, der unter Ralf Rangnick nur auf Abruf war, noch bis Sommer 2024 unter Vertrag.

Bei den Hornets war der Wiener Neustädter in dieser Saison über weite Strecken nur zweite Wahl, absolvierte in der Premier League lediglich zwölf Partien. In Manchester - unter Neo-Coach Erik ten Hag - müsste sich Bachmann wohl hinter David de Gea anstellen, der eine Top-Saison in den Beinen hat.