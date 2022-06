Gerücht: SK Rapid will Aaron Opoku vom Hamburger SV unbedingt

Schon im Mai wurde der SK Rapid mit Offensivspieler Aaron Opoku in Verbindung gebracht. Jetzt sollen die Hütteldorfer ihre Bemühungen intensivieren.

Der SK Rapid bastelt am Kader für die kommende Saison. Guido Burgstaller, Nicolas Kühn, Ante Bajic, Patrick Greil, Roman Kerschbaum, Michael Sollbauer und Aleksa Pejic kommen bereits fix.

Und wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, wollen die Hütteldorfer auch den 23-jährigen Deutschen Aaron Opoku unbedingt verpflichten, Gespräche laufen demnach mit dem Hamburger SV.

Der Linksaußen kickte in diversen DFB-Auswahlen und spielte in der abgelaufenen Saison - ausgeliehen vom HSV - bei VfL Osnabrück in der 3. Liga. Dort absolvierte er 31 Partien, bereitete 15 Treffer vor und erzielte drei Tore selbst.