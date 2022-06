Fix! Rapid Wien holt Michael Sollbauer zurück nach Österreich

Jetzt ist es fix: Rapid Wien verpflichtet Innenverteidiger Michael Sollbauer von Dynamo Dresden. Das vermelden die Hütteldorfer am Donnerstag. Zuvor präsentierte Rapid mit Roman Kerschbaum, Patrick Greil, Nicolas Kühn und Aleksa Pejić bereits vier Neuzugänge.

Im Jänner 2020 verabschiedete sich Michael Sollbauer vom Wolfsberger AC. Nach eineinhalb Jahren beim FC Barnsley zog der heute 32-Jährige zu Dynamo Dresden weiter. Und obwohl er in der laufenden Saison 33 2. Bundesliga-Partien für die Dresdner absolvierte, kehrt er nun zurück nach Österreich und unterschreibt für zwei Jahre bei Rapid.

Geschäftsführer Zoran Barišić erklärt den Transfer in einer Aussendung: "Michael Sollbauer ist als langjähriger Kapitän des WAC zuerst nach England und dann nach Deutschland gewechselt und auch bei seinen Auslandsstationen rasch zum Vizekapitän geworden. Schon das sagt einiges über seine Persönlichkeit und seine Führungsqualitäten aus. Er hat eine sehr gute Einstellung, coacht seine Mitspieler und verfügt über einen Top-Charakter sowie viel Erfahrung. Daher freue ich mich, dass wir mit ´Sole´ einen wichtigen Baustein für unsere künftige Mannschaft zur Zusammenarbeit gewinnen konnten. Wir werden unseren Weg mit jungen Spielern konsequent weitergehen, wie ich schon oft betont habe, braucht es aber die richtige Mischung mit routinierten Akteuren. Da passt Sollbauer perfekt, zudem war er im Verlauf seiner bisherigen Karriere kaum verletzt und bringt eine hervorragende Mentalität mit."

Auch Cheftrainer Ferdinand Feldhofer freut sich auf seinen Neuzugang: "Wir sind auf dieser Position nun wirklich sehr stark und vielfältig besetzt und wissen aus der Vergangenheit, dass dies auch notwendig ist. Mit Maximilian Hofmann startet ja einer unserer Stamm-Innenverteidiger rekonvaleszent in die Vorbereitung und Leopold Querfeld, auf den wir große Stück setzen, ist hoffentlich lange und damit erfolgreich mit der U19-Nationalmannschaft im Einsatz. Zudem haben wir mit beispielsweise Emanuel Aiwu und Martin Moormann zwei Innenverteidiger bei uns, die sich bereits auf anderen Positionen bestens bewährt haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ´Sole´, beim WAC hatte ich aufgrund seines Wechsels zu Barnsley nur wenige Wochen das Vergnügen, behielt ihn aber als absoluten Vorzeigeprofi in Erinnerung."

Sollbauer selbst meint zu seinem Wechsel nach Hütteldorf: "Ich freue mich riesig über diesen Transfer und auf die neue Aufgabe. Ich bin richtig motiviert, blicke der neuen Saison mit großer Zuversicht entgegen und kann sagen, dass mit dem Wechsel zu Rapid für mich schon ein kleiner Traum in Erfüllung geht. Hier erwartet mich eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die ein sehr großes Potential haben. Ich durfte schon bei meinen letzten beiden Stationen, in Barnsley und Dresden, Teil eines recht jungen Teams sein und mir gefällt die Rolle, dass ich gerade junge Mitspieler mit meiner Erfahrung auf und außerhalb des Platzes unterstützen kann. In meiner langen und sehr schönen Zeit beim WAC durfte ich oft gegen Rapid spielen, schon damals hatte ich immer im Hinterkopf, dass es großartig wäre, auch einmal selbst für diesen besonderen Verein tätig sein zu dürfen. Dass es nun sozusagen über Umwege geklappt hat, freut mich nicht nur, sondern macht mich auch sehr stolz. Als Rapid die Gespräche mit mir und meinem Management aufgenommen hat, war für mich von Anfang an klar, dass ich künftig ein Teil dieser Mannschaft sein möchte und ich finde es richtig cool, dass es nun tatsächlich geklappt hat. Ich kann kaum erwarten, dass es für mich in Grün-Weiß losgeht."