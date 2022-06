Fix! Christoph Monschein wechselt zur SV Ried

Nächster Neuzugang bei der SV Ried: Christoph Monschein kickt ab sofort im Innviertel. Der 29-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre mit der Option für ein weiteres Jahr. Monschein ist beim Auftakttraining am 13. Juni bereits mit dabei.

"Vom Profil haben wir einen Spielertypen wie Christoph Monschein gesucht. Er bringt eine extreme Dynamik mit, hat einen guten Tiefgang und macht Tore", betont Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Ried.

"Er hat bei allen seinen Stationen gezeigt, dass er ein richtig torgefährlicher Stürmer ist. Christoph Monschein ist im besten Fußballeralter. Er ist voll motiviert und will noch einmal zeigen, welch Potential er hat, dass er noch hungrig ist und erfolgreich sein will."

"Es war mir sehr wichtig, wieder am Platz zu stehen und Fußball spielen zu können. Ich möchte in Ried zeigen, was ich kann. Die SV Ried ist für mich der perfekte Verein, um wieder Spaß am Fußball zu haben. Ich möchte mich jetzt schnellstmöglich einleben, mit Ried möglichst viele Punkte holen und hier etwas bewegen", sagt Christoph Monschein.