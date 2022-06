Findet Rapid einen Abnehmer für Transfer-Flop Koya Kitagawa?

Wie die Kronen Zeitung berichtet, zählt zu den letzten Sommer-Missionen von Rapid-Geschäftsführer Zoran Barisic, Transfer-Flop Koya Kitagawa von der Gehaltsliste zu bekommen.

Der SK Rapid erledigt seine Transfergeschäfte in diesem Sommer früh. Nicolas Kühn, Ante Bajic, Patrick Greil, Roman Kerschbaum, Michael Sollbauer und Aleksa Pejic kommen fix, Guido Burgstaller dürfte am Montag folgen. Und auch Rechtsverteidiger Branimir Cipetic soll ante portas stehen und Ferdy Druijf fix verpflichtet werden.

Dann ist die Einkaufstour beendet, berichtet die Kronen Zeitung - außer es folgen namhafte Abgänge. Ein solcher soll Millionen-Flop Koya KItagawa sein.

Mit großen Erwartungen wurde Kitagawa im Sommer 2019 in Hütteldorf empfangen. Rund 1,5 Millionen Euro überwies Rapid für den Angreifer an Shimizu S-Pulse.

Insgesamt lief das Engagement für den 25-Jährigen jedoch enttäuschend. Nach 71 Spielen kann Kitagawa auf maue sieben Treffer in Grün-Weiß zurückblicken.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Zuletzt wurde Kitagawa in japanischen Medien mit Ex-Klub Shimizu und Kashima Antlers in Verbindung gebracht - bis jetzt konnte aber kein Deal fixiert werden. Klar ist: Noch steht der Japaner bis Sommer 2023 in Hütteldorf unter Vertrag.