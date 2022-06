Doch nicht Ilzer: Raphael Wicky neuer Young-Boys-Trainer

Christian Ilzer bleibt dem SK Sturm Graz vorerst erhalten: Raphael Wicky wurde als neuer Coach bei BSC Young Boys in der Schweiz bestätigt.

In den vergangenen Tagen wurde Christian Ilzer intensiv mit einem Engagement bei Young Boys Bern in Verbindung gebracht. Adi Hütter empfahl den Erfolgstrainer des SK Sturm an seinen Ex-Klub.

Bern wurde nach dem Double im Vorjahr 21/22 "nur" Dritter. Schon genau vor einem Jahr gab es Gerüchte um Ilzer und die Gelb-Schwarzen.

Jetzt ist fix: Der neue YB-Coach hört nicht auf den Namen Ilzer. Raphael Wicky (45), früher beim FC Basel, kehrt in die Super League nach seiner Auszeit zurück.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Auch Sensations-Meister FC Zürich soll Interesse an Ilzer zeigen - Meistertrainer Andre Breitenreiter wechselte zur TSG Hoffenheim, ein Nachfolger wird dringend benötigt. Favorit soll aber Achim Beierlorzer sein.