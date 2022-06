Dänemark - Österreich: ÖFB-Team in der Nations League im Free-TV, Livestream & Liveticker

Am Montag um 20:45 Uhr gastiert Österreich in der Nations League in Dänemark. Es ist das finale Duell in der laufenden Länderspielpause. Wie ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ralf Rangnick musste im Hinspiel gegen Dänemark die erste und bisher einzige Niederlage mit dem ÖFB-Team hinnehmen. Eine aufopferungsvolle Leistung der österreichischen Auswahl blieb unbelohnt. Nach dem 3:0-Sieg in Kroatien setzte es im Wiener Happel-Stadion eine 1:2-Pleite gegen Dänemark.

Für die Dänen trafen Pierre Emile Hojbjerg (28.) und Jens Stryger Larsen (84.), Österreichs zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer besorgte Xaver Schlager (67.).

Vor dem Rückspiel sind die Karten neu gemischt. Dänemark musste am Freitag eine 0:1-Heimpleite gegen Kroatien einstecken, Österreich erkämpfte sich ein 1:1-Heim-Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich.

Dänemark gegen Österreich: TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Österreich und Dänemark in Kopenhagen ist im Free-TV zu sehen: Der ORF startet ab 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung, Ankick ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer und Helge Payer, Herbert Prohaska und Roman Mählich analyiseren im Studio. Durch den Abend führt Moderator Rainer Pariasek. Das Spiel ist in der ORF-TV-Thek auch im Livestream verfügbar - kostenlos.

Zudem hält auch DAZN Übertragungsrechte.

Weiteren Top-Fußball, den DAZN anbietet, sind: Serie A, Ligue 1, Bundesliga (Freitags- und Sonntagsspiele). Außerdem besitzt das "Netflix des Sports" auch die Übertragungsrechte für den Großteil der Champions League.

Ihr seid auch Fans anderer Sportarten? Dann ist auch dafür DAZN der perfekte Anbieter. US-Sport, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Rugby, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Um all diese Sportarten freischalten zu können, braucht Ihr lediglich ein Abo. Der Preis dafür liegt bei 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro zu haben.

ÖFB gegen Dänemark im ausführlichen Liveticker

Wenn ihr das Spiel nicht im TV und Livestream verfolgen könnt, haben wir einen ausführlichen Liveticker für euch. Bitte hier entlang.

Heinz Lindner steht gegen Dänemark im ÖFB-Tor

Beim 3:0-Auswärtssieg in Kroatien absolvierte Heinz Lindner sein 31. Länderspiel für Österreich. Sein nächster Auftritt folgt am Montag gegen Dänemark - das bestätigt Teamchef Ralf Rangnick.

"Die Spieler wissen schon davon. Heinz Lindner wird in diesem Spiel spielen", so Rangnick. "Dadurch, dass Patrick und Heinz es in ihren Spielen sehr gut gemacht haben, war es die logische Entscheidung, Lindner das letzte Spiel zu geben."

Nations League: Die Tabelle in Liga A Gruppe 1