"Entspricht nicht der Wahrheit": Adrian Grbic dementiert Gerüchte um LASK-Transfer

In der abgelaufenen Woche brachten Medien ÖFB-Stürmer Adrian Grbic mit einem Wechsel zum LASK in Verbindung. Der Spieler dementiert die Gerüchte.

Demnächst sollte er sogar fixiert werden, der Wechsel von Adrian Grbic zum LASK. Zu SPOX sagt der Spieler selbst, er habe die Gerüchte gelesen, aber "der Artikel entspricht nicht der Wahrheit."

Der 25-Jährige steht noch bis Sommer 2025 bei Ligue-1-Klub Lorient unter Vertrag. Der Verein aus der Bretagne verpflichtete Grbic im Sommer 2020 nach einer Top-Saison für Clermont Foot für neun Millionen Euro, in 52 Partien für Lorient traf Grbic fünf Mal.

In der abgelaufenen Saison kickte der Ex-Rapid-Jugendkicker leihweise für Vitesse Arnheim. Grbic, der in neun Länderspielen für Österreich vier Tore erzielte, stand zuletzt nicht im ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick.

Während Grbic die Gerüchte um einen Wechsel nach Linz dementiert, kündigt sich beim LASK dennoch ein Umbruch in der Angriffsreihe an. Christoph Monschein wechselte bereits zur SV Ried, Marko Raguz wird mit der Wiener Austria in Verbindung gebracht und dem SK Sturm wird Interesse an Tobias Anselm nachgesagt.