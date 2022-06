Brighton & Hove Albion angelt nach Red Bull Salzburgs Mo Camara

Schlüsselspieler Mohamed Camara wird den FC Red Bull Salzburg im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Brighton & Hove Albion gilt als realistische Option für den 22-Jährigen.

36 Partien absolvierte Mohamed Camara in der abgelaufenen Saison für Serienmeister Red Bull Salzburg und zeigte speziell in der Champions League starke Leistungen.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, stehen die Zeichen auf einen Wechsel in die Premier League. Die Bullen erhoffen sich eine Ablösesumme zwischen 20 und 30 Millionen Euro, intensives Interesse an dem Mittelfeldspieler zeigt Brighton & Hove Albion, das unter Coach Graham Potter ansehnlichen Fußball praktiziert und neunter in der Liga wurde.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

In Brighton würde Camara auch wieder auf Kumpel Enock Mwepu treffen, der letzten Sommer für 23 Millionen Euro bei den Seagulls andockte und zum Schlüsselspieler wurde.