Bericht: SK Rapid Wien schnappt sich israelisches Top-Talent

Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit geht beim SK Rapid in die Endphase. Neben dem möglichen Verbleib von Ferdy Druijf sowie des Engagements eines neuen Rechtsverteidigers, basteln die Hütteldorfer einem Bericht des Kickers zufolge an einer kleinen Transfer-Sensation. Israels Top-Talent Yan Yusupov steht ante portas.

Tal Ben Haim, Ex-Nationalspieler und jetziger Berater des 16-jährigen Flügelspielers Yusupov, befindet sich mit seinem Schützling im Trainingszentrum des SK Rapid, wie er via Instagram-Story am Dienstag verbildlichte. Auf dem Video ist die Kraftkammer der Hütteldorfer im Prater zu sehen.

Yusupov wird im August 17 Jahre alt und stammt aus dem Nachwuchs von Beitar Jerusalem. Der Offensivmann, der als Linksfuß grundsätzlich am rechten Flügel eingesetzt wurde, trumpfte mit 31 Toren in der vergangenen Saison auf und holte sich damit die Torjägerkrone der israelischen U-19-Liga. Im Mai ging es für den Youngster zur U17-EM, bei der er zwei Treffer in drei Spielen erzielte.

Unter 18-jährige Nicht-EU-Bürger dürfen laut FIFA-Regularien nicht ins Ausland wechseln. Yusupov müsste demnach einen EU-Pass vorweisen können, um jetzt schon zum SK Rapid stoßen zu dürfen. Im Rahmen der Präsentation des neuen Heimtrikots am Montag, ließ Sportdirektor Zoran Barisic bereits durchsickern, dass Talente aus Israel allgemein auch oftmals einen österreichischen oder deutschen Pass haben.