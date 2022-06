Bericht: FK Austria Wien holt Keeper Christian Früchtl von FC Bayern München

Austria Wien kann unter die Suche nach einem Nachfolger für Schlussmann Patrick Pentz einen Schlussstrich ziehen. Wie Bild berichtet, holen die Veilchen Christian Früchtl von FC Bayern München.

Der 22-Jährige soll einen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben, wobei sich Bayern eine Rückkaufoption sicherte.

Früchtl durchlief alle Jahrgänge in der Akademie des Rekordmeisters, konnte sich aber aufgrund der großen Konkurrenz nicht durchsetzen. Auch eine Leihe zum 1. FC Nürnberg in der Spielzeit 20/21 blieb ohne Einsatz. In der darauffolgenden Saison hütete der Keeper das Tor von Bayerns Amateure in der Regionalliga.

Am kommenden Montag soll Früchtl bei Austria vorgestellt werden.