Fix! Austria Wien leiht Reinhold Ranftl von Schalke 04

Reinhold Ranftl wechselt leihweise für ein Jahr von Schalke 04 zu Austria Wien. Das vermelden die Veilchen am Dienstagabend.

Der 30-jährige Routinier ist vor allem im rechten Mittelfeld beheimatet, in der Vergangenheit kam der sechsfache ÖFB-Teamspieler aber auch schon als rechter Verteidiger und in der Innenverteidigung zum Einsatz.

"Ich freue mich über den Wechsel, das ist ein super Schritt für mich. Die Gespräche mit dem Trainer und der sportlichen Führung haben mich überzeugt, dass die Austria einen klaren Plan hat, der gut zu meiner Spielweise passt. Ich möchte in dieser Saison so viele Spiele wie möglich absolvieren, mit Spaß und Leidenschaft Fußball spielen und zu meinen alten Stärken zurückfinden", sagt Ranftl in einer Aussendung der Veilchen.

Ranftl ging im Sommer 2021 als Leistungsträger vom LASK zu Schalke 04. In Gelsenkirchen verhalf er den Knappen mit 15 Einsätzen zum sofortigen Wiederaufstieg in die deutsche Bundesliga, kam jedoch zuletzt nicht mehr zum Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

"Reinhold Ranftl ist ein Führungsspieler, der eine unglaubliche Mentalität auf den Platz bringt und für unsere Jungen eine Vorbildrolle einnehmen kann. Er kann auf der rechten Seite mehrere Positionen bekleiden, ist enorm laufstark und sicher eine absolute Verstärkung für unsere Aufgaben im Herbst. Er hat eine hochprofessionelle Herangehensweise und ist auch abseits des Platzes charakterlich ein guter Typ. Er bringt einfach viele Eigenschaften mit, die wir uns von einem Austria-Spieler erwarten. Es freut mich, dass er sich für uns entschieden hat, weil er auch Angebote von einigen anderen Vereinen hatte", sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner.