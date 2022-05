WSG Tirol - SK Rapid: Bundesliga Play-off-Finale im TV und Livestream sehen

Am Donnerstag um 17:00 Uhr steigt das Bundesliga-Play-off-Final-Hinspiel zwischen WSG Tirol und dem SK Rapid. Wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die WSG Tirol ist am Montag ins Bundesliga-Play-off-Finale um einen Platz im Fußball-Europacup eingezogen. Die Wattener setzten sich im Tivoli-Stadion gegen den LASK durch Treffer von Giacomo Vrioni (22.) und Thomas Sabitzer (45.+1) beziehungsweise Thomas Goiginger (86./Elfmeter) mit 2:1 durch, nun geht es am Donnerstag in Innsbruck und am Sonntag in Wien gegen Rapid um die Teilnahme an der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation.

"Am Donnerstag haben wir uns noch mehr Zuschauer verdient. Jetzt heißt es regenerieren. Rapid hat natürlich den Vorteil der Frische, aber der psychologisch schwere Rucksack sitzt definitiv in Hütteldorf und nicht in Tirol. Wir können alles erreichen, aber wenn es nicht gut geht, dann geht es nicht gut und dann haben wir eine phantastische Saison gespielt. Und wenn das auch noch gut geht, dann haben wir eine überragende Saison gespielt", weiß WSG-Coach Thomas Silberberger.

WSG Tirol gegen SK Rapid: TV-Übertragung und Livestream

Die österreichische Bundesliga wird exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Das Hinspiel im Play-off zwischen WSG und Rapid findet um 17 Uhr statt. Eine Stunde zuvor, um 16 Uhr, beginnt die Berichterstattung mitsamt Spielübertragung auf Sky Sport Austria 1 HD.

WSG gegen SK Rapid im Liveticker

Facts vor dem Play-off zwischen WSG und Rapid

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte bei jedem dieser vier Siege immer mindestens zwei Tore (insgesamt 14 Tore) - im Schnitt 3,5 Tore pro Spiel.

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit 10 Spielen in Tirol ungeschlagen (7S 3U) und traf in den letzten 13 Bundesliga-Spielen im Bundesland Tirol immer (insgesamt 26 Tore). Die letzte BL-Niederlage in Tirol kassierte der SK Rapid Wien am 25. März 2012 (1:2 gegen den FC Wacker Innsbruck).

Im Playoff-Finale ging viermal das Auswärtsteam als Sieger vom Platz bei je einem Remis und nur einem Heimsieg (am 27. Mai 2021: FK Austria Wien - RZ WAC 3:0). In zwei der vorangegangenen drei Spielzeiten setzte sich im Playoff-Finale nach Hin- und Rückspiel das Team der Meistergruppe durch.

Die WSG Tirol feierte 11 Siege - erstmals so viele in einer Saison der Bundesliga. Die Tiroler gewannen fünf der letzten sieben Bundesliga-Spiele (1U 1N). Die WSG Tirol gewann die letzten vier Bundesliga-Heimspiele - erstmals. Das sind doppelt so viele Heimsiege wie in den 13 Heimspielen dieser Bundesliga-Saison zuvor (2).

Der SK Rapid Wien erzielte 10 Kopfballtore - nur der SK Sturm Graz und die WSG Tirol (je 12) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Im direkten Duell in dieser BL-Saison zwischen der WSG Tirol und dem SK Rapid Wien wurden zwei der neun Tore per Kopf erzielt - Ercan Kara (Rapid) sowie Thomas Sabitzer (WSG) am 3. Oktober beim 5:2-Heimsieg des SK Rapid Wien.

WSG Tirol - SK Rapid: Bundesliga Play-off-Finale im TV und Livestream sehen - Die Final-Spiele der Playoffs im Überblick