SK Rapid: Thorsten Schick verlängert bis 2024

Thorsten Schick hat an seinem 32. Geburtstag zugleich auch sein Arbeitspapier bei Rapid Wien um zwei weitere Jahre bis Sommer 2024 verlängert.

Der Transfer von Thorsten Schick im Sommer 2019 zum SK Rapid war eine der ersten Amtshandlungen, die Geschäftsführer Sport Zoran Barisic nach seiner Rückkehr zum SK Rapid getätigt hat.

Zuvor spielte der gebürtige Grazer drei Jahre lang für den Schweizer Traditionsverein Young Boys Bern. In der Schweiz wurde der 32-Jährige zweifacher Meister und sammelte unter anderem auch Erfahrungen in der UEFA Champions League.

Als einer der routiniertesten Spieler im Kader von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer hält Thorsten Schick bei aktuell 99 Pflichtspielen für Grün-Weiß, in denen er insgesamt 30 Scorerpunkte sammeln konnte (3 Tore, 27 Assists).

"Thorsten Schick ist mit seiner Routine und Erfahrung ein wichtiger Eckpfeiler für unseren künftigen Kader, in dem wieder viele junge Spieler stehen werden. Zudem ist er sehr variabel einsetzbar und hat als Vorlagengeber auch gute Qualitäten in der Offensive. So wie unser Trainerteam um Ferdinand Feldhofer wollte auch ich die Zusammenarbeit fortsetzen und freue ich mich sehr, dass wir letzte Woche eine Einigung erzielen konnten und diese nun auch formell fixiert haben", sagt Barisic zur Vertragsverlängerung.

Auch Schick äußert sich: "Als ich im Sommer 2019 zum SK Rapid gewechselt bin, dachte ich zu wissen, was auf mich zukommen wird. Nach drei Jahren muss ich allerdings sagen, dass all meine Erwartungen an diesen Verein, die Fans und das gesamte Umfeld übertroffen wurden. Hinzu kommt, dass sich meine Familie vom ersten Tag an hier in Wien unglaublich wohlfühlt. Genau deshalb war für mich klar, dass wenn der Verein weiter mit mir plant, ich auch meinen Vertrag bei Rapid verlängern möchte. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Verein eingeschlagen hat und deshalb auch sehr froh, dass ich in den nächsten beiden Jahren weiter meinen Teil dazu beitragen kann."