Rapid gewinnt Bundesliga-Play-off gegen WSG und steht im Europacup

Der SK Rapid hat das Bundesliga-Play-off gegen WSG Tirol für sich entschieden und damit in einer verkorksten Saison dennoch eine Teilnahme an der UEFA-Conference-League gerettet.

Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel in Tirol - Marco Grüll und Jonas Auer trafen für die Hütteldorfer - siegte der SK Rapid auch im Rückspiel gegen WSG am Sonntag mit 2:0. Der SK Rapid startet somit in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Rapid war insgesamt im ersten Durchgang das bessere Team und hat auch die etwas besseren Chancen. Ein Geniestreich von Robert Ljubicic, der nach 29 Minuten traumhaft aus der Distanz traf, sorgte für die Führung. Die WSG hatte durchaus auch ihre Situationen, aber die Abschlüsse der Gäste waren zu ungenau.

Nicolas Binder fixierte mit dem Tor zum 2:0 drei Minuten vor Schluss die grün-weiße Europapokalteilnahme. Auer spielte einen idealen langen Ball auf Binder, der der Abwehr mit einem starken Antritt entwischte, Tormann Ferdinand Oswald umspielte und locker zum Endstand einschob.

Insgesamt war es eine ziemlich ausgeglichene Partie (15:13 Torschüsse für Rapid), in der die größere Präzision im Abschluss den Ausschlag gab. Während die WSG einige gute Möglichkeiten liegen ließ, stachen Ljubicic und Binder mit feinen Einzelaktionen zu.

WSG-Stürmer Giacomo Vrioni erzielte am Sonntag kein Tor und muss sich die Torschützenkrone somit mit Karim Adeyemi teilen. Beide Angreifer erzielten in der abgelaufenen Spielzeit 19 Tore.

Nach einem starken zweiten Saisonabschnitt der WSG blieb den Tirolern die Krönung versagt. Eine Baustelle für die kommende Spielzeit ist die Offensive, denn nur Altach (17 Mal) blieb in dieser Saison häufiger ohne eigenen Treffer als das Silberberger-Team (zehn Mal).