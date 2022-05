ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel erklärt Dragovic-Aus: "Schwierigste Personalentscheidung“

Ralf Rangnick hat seinen ersten ÖFB-Kader nominiert. Nicht mit dabei: Routinier Aleksandar Dragovic. Sportdirektor Peter Schöttel versuchte die Entscheidung nun zu erklären.

Ralf Rangnicks erster ÖFB-Kader lieferte zumindest kleine Überraschungen. Daniel Bachmann, Aleksandar Dagovic und Andreas Ulmer blieben außen vor, neu mit dabei sind Tormann Martin Fraisl, Kevin Danso oder Feyenoord-Leistungsträger Gernot Trauner.

Für hochgezogene Augenbrauen sorgte das Fehlen von Routinier Dragovic. "Das war wahrscheinlich die schwierigste Personalentscheidung. 'Drago' hat 100 Länderspiele, ist natürlich enttäuscht, dass er nicht im Kader ist. Wir haben auf dieser Position extrem viele gute Spieler, die in Top-Ligen spielen und dort ihre Leistung bringen", erklärte Schöttel die Entscheidung.

Die Türe bleibt für den 31-Jährigen aber offen: "Weil wir Drago sehr gut kennen, hat sich Ralf dazu entschlossen, diesen Lehrgang zu nutzen, um die anderen zu sehen. Ich möchte betonen, das ist eine Entscheidung für diesen Lehrgang. Er ist ja auch auf Abruf.“

Ebenfalls nicht mit dabei ist Julian Baumgartlinger, was wohl weniger überraschte. "Er hat in den letzten eineinhalb Jahren enorm viel Verletzungspech gehabt, hat kaum gespielt. Er ist im letzten Spiel bei Leverkusen zwar eine Stunde reingekommen, aber wir sind der Meinung, dass Spiele gegen den Weltmeister, Vizeweltmeister und zweimal Dänemark schwierig sind für jemanden, der gar nicht auf 100 Prozent sein kann. Deswegen ist er diesmal auch nur auf Abruf", so der Sportdirektor.

Der ÖFB-Kader für die Nations League im Überblick