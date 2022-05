FK Austria Wien - SK Sturm Graz: Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Samstag geht es in die finale Runde der österreichischen Bundesliga, wo in der Meistergruppe das Aufeinandertreffen zwischen FK Austria Wien und SK Sturm Graz wartet. Bei SPOX erfährt Ihr, wo man die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Während die Grazer die Vizemeisterschaft bereits in sicheren Händen wahren, kämpft die Austria noch um den begehrten Platz in der Europa League. Mit nur einen Punkt Rückstand sitzen Stadtrivale Rapid und der WAC im Nacken, umso schöner wäre für die Veilchen daher ein Heimsieg beim Saisonfinale.

Austria Wien - SK Sturm LIVE: Das Spiel im TV & Livestream

Die österreichische Bundesliga wird exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Wie alle Spiele der letzten Runde, findet der Ankick in der Meistergruppe um 17 Uhr statt. Eine Stunde zuvor, um 16 Uhr, beginnt die Berichterstattung mitsamt Spielübertragung auf Sky Sport Austria 4 HD.

FAK - Sturm Graz im Liveticker

Ist gerade kein Fernseher parat, kann man alternativ auch auf unserem SPOX-Liveticker die Partie mitverfolgen. Bitte hier entlang.

Austria Wien - SK Sturm: Mögliche Aufstellungen

Austria Wien: Pentz - Suttner, Galvao, Mühl, Martins - Martel, Fischer, Braunöder - Jukic, Djuricin, Keles

SK Sturm: Siebenhandl - Dante, Affengruber, Wüthrich, Gazibegovic - Prass, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Sarkaria - Jantscher, Höljund

Besonderer Abschied für Vesel Demaku

Austria-Youngster Vesel Demaku wird nach 79 Spielen das letzte Mal für die "Violetten" auflaufen, und das ausgerechnet gegen den künftigen Arbeitgeber. Als Ersatz haben die Wiener laut Kurier bereits James Holland von LASK an der Angel.

Bundesliga: Die Meistergruppe vor dem 32. Spieltag