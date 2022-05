Blau-Weiß Linz bekommt Wunschspieler Ronivaldo

Die Zukunft von Zweitliga-Tormaschine Ronivaldo ist geklärt: Der Brasilianer bleibt der Liga erhalten und unterschreibt bei Blau-Weiß Linz.

Das Ende von Wacker Innsbruck im Profifußball ist besiegelt, der Kader löst sich auf.

Eines der letzten und wertvollsten Überbleibsel hat einen neuen Verein gefunden: Ronivaldo, der in dieser Spielzeit 20 Tore in 28 Ligaspielen erzielte, unterschreibt bei Blau-Weiß Linz. In der Stahlstadt unterschreibt der 33-Jährige bis Sommer 2024.

In 186 Partien in Österreichs zweithöchster Spielklasse jubelte er 117 Mal und bereitete 36 weitere Treffer vor. Auch die Vienna und Austria Lustenau bemühten sich um Ronivaldo Bernardo Sales.