Austria Wien offenbar an Ex-Ajax-Kicker Nicolas Kühn dran

Die Wiener Austria hat offenbar für kommende Saison einen interessanten Mann an der Angel: Nicolas Kühn, derzeit von Bayern an Erzgebirge Aue verliehen, steht in Favoriten hoch im Kurs.

Aktuell schnürt Nicolas Kühn, ausgeliehen vom FC Bayern, bei Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga die Schuhe. Der Rechtsaußen erzielte in 25 Partien zwei Tore und bereitete vier Treffer vor.

Der Zweitligist würde den 22-jährigen Kühn zwar gerne halten, doch wie Bild berichtet, buhlen auch Hannover 96 und Austria Wien um den Offensivspieler.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Im Jänner 2018 überwies Ajax Amsterdam für Kühn gar zwei Millionen Euro an RB Leipzig, nur ein halbes Jahr später zog er zum FC Bayern weiter, wo er nun noch bis 2023 unter Vertrag steht. Eine Profipartie für Leipzig, Bayern oder Ajax absolvierte er aber nicht.