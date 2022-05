81 Minuten Flutlicht: Sturm Graz gedenkt Ivica Osim

Sturm-Graz-Jahrhunderttrainer Ivica Osim ist am 1. Mai im Alter von 80 Jahren in Graz verstorben. Der SK Sturm gedenkt der Trainerlegende am 4. Mai.

Zur Erinnerung an Jahrhunderttrainer Ivan "Ivica" Osim lädt der SK Sturm Graz am Mittwoch, den 4.Mai um 19:09 Uhr in die Merkur Arena ein. Ab 19:09 Uhr wird das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen erhellen und "die Sturmfamilie gemeinsam dem Menschen Ivica Osim gedenken".

"81 Lebensjahre durfte er erleben, 81 Minuten lang wird das Flutlicht leuchten. Die Stadiontore öffnen am Mittwoch um 18:30 Uhr", heißt es in einer Aussendung. "Kommt ins Stadion und lasst uns gemeinsam den Größten ehren, den unser Klub jemals erleben durfte."

Der Bosnier holte mit dem SK Sturm zwei Meisterschaften, drei Cuptitel und ließ mit Ivica Vastic, Hannes Reinmayr & Co. spektakulären Fußball praktizieren, der sogar zu Platz eins in der Gruppenphase der Champions League führte.

Zuvor war Osim Teamchef von Japan und Jugoslawien und trainierte Zeljeznicar, Partizan, Panathinaikos und JEF United. Dabei verhalf er Kickern wie Dragan Stojkovic, Dejan Savicevic, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki oder Davor Suker zu Weltkarrieren.

Bis zuletzt war Osim von seinem Schlaganfall im November 2007 gezeichnet. Schon damals entglitt er dem Tod nur knapp. "Ich fühle mich praktisch wie ein Vogel im Käfig. Ich kann Fußball nur im Fernsehen schauen, von Zeit zu Zeit gehe ich ins Stadion. Das ist meine größte Freude. Mir tut es weh, dass ich meinem Job nicht mehr nachgehen kann. Im Fußball zu arbeiten ist anders als Fußball zu beobachten. Man lebt anders, man studiert die Spieler und Spiele anders", sagte vor zwei Jahren im Interview mit SPOX.

In vier Tagen hätte Osim seinen 81. Geburtstag gefeiert. "Unser Jahrhunderttrainer ist am Geburtstag unseres Klubs verstorben. Ivica Osim war nicht nur ein großartiger Trainer, sondern auch einer der großartigsten Menschen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen zwei Söhnen und seiner gesamten Familie. Ruhe in Frieden, Ivan!", sagt Sturm-Präsident Christian Jauk.

